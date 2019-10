Claude Julien regrette ses propos au sujet de Nick Suzuki

Critique à l’endroit de la recrue Nick Suzuki plus tôt cette semaine, l’entraîneur du Canadien de Montréal Claude Julien a tenu à nuancer ses propos, vendredi, en marge de l’entraînement de l’équipe.

• À lire aussi: Nick Suzuki dans la salle vidéo

• À lire aussi: Brett Kulak éprouve de «grosses difficultés»

Après la défaite de mercredi contre les Sabres à Buffalo, Julien avait dit de Suzuki qu’il «ne compétitionne pas aussi fort qu’il l’a fait durant le camp».

Le pilote de 59 ans a pris soin de rectifier le tir deux jours plus tard.

«Parfois je dis des choses et je le regrette parce que ça devient plus gros que ça ne le devrait», a-t-il d’abord affirmé.

«C’est un jeune de 20 ans, il est un excellent joueur et il sera un grand joueur dans cette ligue et il n’a joué que quatre matchs, a-t-il poursuivi. Quand je parle de son niveau de compétitivité, je ne dis pas qu’il n’est pas bon, qu’il ne travaille pas fort ou qu’il est lâche, je dis tout simplement qu’il doit s’ajuster et devenir plus constant. C’est la clé pour un jeune joueur.»

Obtenu il y a un peu plus d’un an dans l’échange qui a envoyé Max Pacioretty à Las Vegas, Suzuki a obtenu une mention d’aide depuis le début de la saison.