Denise Bombardier et l’urgence linguistique

Cette semaine, Denise Bombardier a osé dire que le français était en danger critique CR (au Manitoba), en danger EN (en Ontario et au Nouveau-Brunswick) et vulnérable VU (au Québec).

C’est fou la quantité de gens qui critiquent Mme Bombardier alors qu’ils n’ont pas vu son documentaire. Dans le film, elle s’indigne qu’au Manitoba, on ait interdit l’enseignement en français jusque dans les années 1970. Elle s’offusque que le Nouveau-Brunswick, seule province bilingue au pays, ait à sa tête un premier ministre unilingue anglais qui hait le fait français. Elle rappelle l’humiliation de ceux qui se sont fait dire « Speak white », le mépris de Lord Durham, la pendaison de Louis Riel. Non, tout ce que certains critiques retiennent de son documentaire d’une heure... c’est le 10 secondes où elle reprend un jeune Franco-Ontarien qui dit « supporter » au lieu de dire « appuyer ». Et ils oublient de préciser qu’elle dit qu’au Québec, tout le monde fait la même erreur...