Des liens forts avec le Québec

Rossif Sutherland joint l’utile à l’agréable : l’acteur canadien est de passage à Montréal, une ville qu’il connaît bien et qu’il adore, pour faire la promotion de deux films qui sont projetés au Festival du nouveau cinéma (FNC).

Rossif Sutherland – qui est le fils de Donald Sutherland et le demi-frère de Kiefer – a foulé le tapis rouge du FNC, mercredi, soir à l’occasion de la première québécoise de Guest of Honor, le nouveau film du cinéaste canadien Atom Egoyan dans lequel il joue aux côtés de David Thewlis et Luke Wilson.