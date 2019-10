Du soleil et des nuages pour la longue fin de semaine

MONTRÉAL – Du soleil, des nuages et quelques précipitations seront au programme pour la longue fin de semaine de l’Action de grâce.

Vendredi, une autre belle journée est prévue pour l’ensemble de la province avec des températures toujours au-dessus des normales de saison. Des nuages pourraient toutefois s’installer graduellement dans la péninsule gaspésienne au cours de l’après-midi.

À Montréal, le ciel sera généralement ensoleillé et il fera un maximum de 17 °C. À Québec, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 15 °C en après-midi.

Samedi, le temps sera essentiellement nuageux avec toutefois des éclaircies. Très peu de précipitations sont prévues, sauf dans les régions e Rimouski, Gaspé et de l’Abitibi.

À Montréal, une alternance de soleil et de nuages est prévue et le mercure affichera 16 °C. À Québec, la journée s’annonce nuageuse et il fera 12 °C. Pour ces deux villes, de la pluie est attendue dans la nuit de samedi à dimanche.

Dimanche, les nuages seront encore un peu présents et les températures reviendront dans les normales de saison. À Montréal, le ciel sera dégagé et le soleil brillera toute la journée, il fera maximum 13 °C.

À Québec, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec 60 % de probabilité d’averses, le mercure affichera 12 °C.

Lundi, une alternance de soleil et de nuages est prévue pour Montréal, tandis que les nuages voileront le ciel à Québec. Il fera maximum 11 °C pour les deux villes.