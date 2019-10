En septembre: le taux de chômage augmente légèrement au Québec

OTTAWA – Le taux de chômage a augmenté de 0,1 % au Québec en septembre pour atteindre 4,8 %, alors que l’emploi a crû de 13 600.

L’emploi à temps plein (+14 100) a enregistré une hausse. En revanche, l’emploi à temps partiel (-500) a diminué modestement dans la Belle Province.

Le Québec comptait en septembre 4 380 000 emplois sur son territoire, soit 0,3 % de plus qu’en août dernier.

À l’échelle canadienne, le taux de chômage a baissé de 0,2 % pour se chiffrer à 5,5 % le mois dernier.

L’emploi a augmenté de 54 000 au pays, soutenu par la progression du travail à temps plein, a indiqué Statistique Canada, vendredi, au moment de dévoiler les plus récentes données de son Enquête sur la population active.

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a noté que c’est en Ontario (+41 100) et au Québec (+13 600) que les plus fortes hausses de l’emploi ont eu lieu en septembre. La Colombie-Britannique est allée en sens contraire en perdant 8400 emplois, soit la plus importante baisse au pays.

«Au cours des neuf premiers mois de 2019, comparativement à la même période de l’année précédente, l’emploi au Québec a augmenté de 73 400 (+ 1,7 %). Au cours de cette période, l’emploi à temps plein et celui à temps partiel ont augmenté respectivement de 53 800 et de 19 600. Depuis le début de l’année 2019, le taux de chômage au Québec s’établit en moyenne à 5,0 %», a indiqué l’ISQ.

Taux de chômage au Canada:

Terre-Neuve-et-Labrador 11,5 % (-1,6 point)

Île-du-Prince-Édouard 8,8 % (-0,1 point)

Nouveau-Brunswick 8,3 % (-0,3 point)

Nouvelle-Écosse 7,2 % (-0,7 point)

Alberta 6,6 % (-0,6 % point)

Ontario 5,3 % (-0,3 point)

Saskatchewan 5,3 % (+0,2 point)

Manitoba 5,0 % (-0,6 point)

Colombie-Britannique 4,8 % (-0,2 point)

Québec 4,8 % (+0,1 % point)

Moyenne canadienne 5,5 % (-0,2 point)

Évolution du taux de chômage au Québec en 2019:

Janvier 2019 – 5,4 %

Février 2019 – 5,3 %

Mars 2019 – 5,2 %

Avril 2019 – 4,9 %

Mai 2019 – 5,0 %

Juin 2019 – 4,9 %

Juillet 2019 – 4,9 %

Août 2019 – 4,7 %

Septembre 2019 – 4,8 %

Source: Statistique Canada/Institut de la statistique du Québec