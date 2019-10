Fou des tatous

Passionné par l’art corporel, Jérôme Couture arbore depuis peu deux nouveaux tatouages bien significatifs : un papillon et une hirondelle.

« Depuis un an et demi, je produis beaucoup mes spectacles et ma musique. J’aime beaucoup ce côté producteur et l’espèce de liberté que cela me donne. Le papillon et l’hirondelle signifient que je vole de mes propres ailes et que je fais mes propres trucs. J’adore ça ! », raconte-t‐il, croisé au lancement du nouvel album de Renee Wilkin, au Ministère, lundi soir dernier.

Plutôt discret sur sa vie amoureuse, le chanteur a tout de même confirmé qu’il a récemment célébré le deuxième anniversaire du couple qu’il forme avec la comédienne Frédérique Dufort.

« Ça va tellement vite. On est vraiment bien. On est heureux », dit-il.