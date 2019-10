Isabelle Maréchal: météo, rénos et autres passions...

C’est à titre de productrice qu’elle présente en ce moment l’émission «Méchante météo». On connaît Isabelle Maréchal, l’animatrice. Pleins fefux sur la femme d’affaires qui s’adonne à mille et une passions...

«Moi, je suis très affectée par la température!» Lorsque Isabelle Maréchal laisse tomber cela, on ne se surprend plus qu’elle soit associée à l’émission documentaire «Méchante météo», diffusée les lundis à 20 h, à Canal D. C’est sa boîte de production, Iprod Média, qui est derrière cette série.

«Quand je pense aux très gros changements de température qu’on subit au Québec, je trouve qu’on est vraiment faits fort. C’est ce qui m’a donné envie de faire cette série-là, explique-t-elle. C’est rare les pays où, comme ici, on passe de -30 à +30 degrés selon les saisons! Et les écarts sont de plus en plus importants.»

Elle est de ceux qui sont convaincus que les changements climatiques font empirer l’état de la nature et que, à cause de cela, tous les éléments sont là pour «fucker» la météo!

«Cet été, la foudre a frappé dans ma cour! Sincèrement, si j’avais été là à ce moment-là, je pense que j’aurais été foudroyée! Mon conjoint et moi, on a vu une boule de feu et on a manqué d’électricité pendant 48 heures. L’immense transformateur sur le poteau électrique a explosé, ça a fait un court-circuit, et plusieurs appareils électriques chez moi ont “brûlé” et ne fonctionnent plus. C’est vraiment effrayant!»

Amours multiples

On connaît davantage l’animatrice, celle qu’on entend tous les matins de semaine sur les ondes du 98,5 FM («Isabelle») et qu’on voit les lundis soirs à Télé-Québec («Zone franche»), mais Isabelle Maréchal est aussi productrice. Elle a fondé Iprod Média en 2014. «J’aime produire pour la télévision, tout comme j’aime produire des podcasts pour la radio!»

L’an dernier, après une suite de deuils difficiles — dont celui de son amie Johanne Fontaine —, elle avait fait part dans les médias de son intention de produire une série documentaire sur le sujet intitulée «Pour ceux qui restent». Le projet fait du sur-place, hélas. «Tout le monde me dit: “C’est une super bonne idée!” Il y a plein de gens dont je recueille les témoignages, mais ça n’aboutit pas», déplore-t-elle.

Isabelle Maréchal a d’autres cordes à son arc. «Je fais de l’immobilier depuis 30 ans! Mon premier triplex, je l’ai acheté quand j’avais 19 ans.»

Elle acquiert, elle rénove et elle vend. «J’aurais pu avoir une émission de flip!» Et depuis qu’elle a 17 ou 18 ans, elle retape de vieux meubles. «Je les repeins, j’en change la couleur... J’ai vraiment une passion pour les meubles. J’ai eu une phase ¨antiquités¨. En ce moment, je tripe beaucoup sur le ¨mid-century modern¨, le style 1950-1960. Et j’aime les meubles vintages des années 1970-1980, l’Art déco... J’aime beaucoup l’art visuel, en fait», confie-t-elle presque comme s’il s’agissait d’un «coming out». «En raison de mes préoccupations environnementales, j’aime redonner une deuxième vie aux choses.»

Et parlez-lui de voyage: elle adore bourlinguer! «De 20 à 30 ans, j’étais tout le temps partie en voyage. Trois mois par année. J’étais toujours dans mes ¨pack-sacks¨ à rouler mes t-shirts.»

Son héritage à ses filles...

Isabelle est aussi une mère. Elle a transmis ses valeurs et certains de ses traits de caractère à chacune de ses deux filles. L’une a hérité de son côté Mini-Wheat de blé, sérieux, l’autre, de son givrage sucré, artistique. Son aînée, Audrey, 23 ans, termine son bac en sciences politiques à l’Université Concordia. Et elle est allée faire un stage en Afrique du Sud, au Cap, durant six semaines, en mai et en juin... «Elle a travaillé pour un bureau d’avocats comme stagiaire juridique.»

Sa plus jeune, Laura, 17 ans, est en arts visuels au collège Dawson. «Elle a une boutique de vêtements vintages sur le web.» La maman n’est pas peu fière de ses filles! «Audrey est mon côté rationnel, et Laura, mon côté artiste. C’est le fun de voir que, des fois, on transmet certaines choses à nos enfants.»