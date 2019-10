Je sors, je reste

Coup de cœur

Livre

Les disparus d’Ély

De nombreux auteurs se sont unis pour créer deux recueils de nouvelles intitulés Les disparus d’Ély. L’un réunit entre autres des textes de Stéphanie Boulay, Simon Boulerice, Pascale Montpetit et Natasha Kanapé Fontaine sous le thème « mortels », l’autre, sous le thème « perdus » contient des textes de Patrick Sénécal, Michel Mpambara, Mouffe et Ghislain Taschereau.

Sorti le 24 septembre

Je sors

Conférence

Jusqu’où sommes-nous prêts à sacrifier nos modes de vie pour réduire nos empreintes écologiques?

Dans le cadre de la série, Les porte-voix, la journaliste Esther Bégin animera une soirée d’entretiens et de débats ce soir. Le chroniqueur Luc Ferrandez, le dg de la Fondation David Suzuki Karel Mayrand, conseillère principale en développement durable et investissement responsable, Fonds de solidarité FTQ Odrey Robillard et la professeure à l’Institut des sciences de l'environnement et au Département de sociologie de l’UQAM Louise Vandelac seront présents pour discuter des enjeux environnementaux.

Ce soir à 19h à l’Auditorium de la Grande Bibliothèque, 475 De Maisonneuve Est

Danse

Beside

Cette pièce créée en partenariat entre maribé - sors de ce corps et Montréal Danse ne comprend que des gestuelles qu’on retrouve dans les émissions d’affaires publiques. Les interprètes ont donc un casque d’écoute sur la tête et ils écoutent en direct la radio. Il s’agit en fait d’une réflexion sur l’abondance d’informations et sur les fake news.

Ce soir à 19h à La Chapelle, 3700 rue Saint-Dominique

Cinéma

La langue est donc une histoire d’amour

Ce documentaire d’Andrés Livov nous fait découvrir comment se déroule un cours de français pour des immigrants. Le documentariste a suivi la classe de Madame Loiseau composée d’adultes de différents horizons qui ont parfois vécu des événements difficiles.

Ce soir à 19h10 au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien est

Humour

Martin Petit

Huit ans après Le micro de feu, voilà que Martin Petit remontera sur scène ce soir pour présenter Pyroman. L’humoriste qui fait carrière depuis une trentaine d’années promet un spectacle dans lequel il ose parler des tabous.

Ce soir à 20h à l’Olympia, 1004 rue Saint-Catherine Est

Lancement

Pour déjouer l’ennui de Pierre Lapointe

Pierre Lapointe présentera ce soir en grande première son nouvel album Pour déjouer l’ennui. On retrouve de nombreuses collaborations au sein de cet opus coloré, dont Hubert Lenoir, Julien Chiasson, Daniel Bélanger, et Philippe B.

Ce soir à 20h au Club Soda, 1225 boulevard Saint-Laurent

Je reste

EP

Ci-haut, ci-bas de Valse Fréquence

Le groupe montréalais Valse Fréquence présente un deuxième EP. L’opus traite de la peur de hauteur, de la phobie des profondeurs et des cercles vicieux. La violoniste Mélanie Venditti et le concepteur rythmique Vince James ont participé à l’album.

Sorti le 11 octobre

Balado

Shoot! Le balado du hockey

Nicolas A. Martineau et les analystes Mikaël Lalancette et Jean-François Chaumont unissent leurs forces pour créer cette baladodiffusion entièrement sur le hockey. Le tout premier épisode est disponible dès aujourd’hui. Un nouvel épisode sortira chaque mardi.

Disponible sur qub.radio depuis aujourd’hui

Web

M’entends-tu?

La série diffusée à Télé-Québec, M’entends-tu?, est maintenant sur plusieurs plateformes numériques. Florence Longpré a créé cette série dans laquelle elle joue au côté de Ève Landry et Mélissa Bédard. On retrouve trois amies qui tentent de vivre la tête haute malgré les nombreux défis rencontrés.

Sorti sur Club illico, Netflix et ICI Tout.tv Extra aujourd’hui