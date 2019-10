Le NPD ferait de lourds déficits pour investir «dans les gens»

OTTAWA - Un gouvernement néo-démocrate engendrerait d’importants déficits au profit de l’accomplissement de promesses phares, comme celle de fournir une assurance médicaments pour tous.

«Je crois très fermement en des investissements dans les gens et je ne crois pas qu’on puisse bâtir une meilleure société et un meilleur pays en coupant dans les services», a fait valoir le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, vendredi.

Le cadre financier de la formation politique, dévoilé à Ottawa au lendemain du dernier débat des chefs avant le scrutin, prévoit un déficit de 32,7 milliards $ dans une première année de mandat. On estime ensuite pouvoir arriver à des soldes négatifs moindres, soit de 18, 3 milliards $ en 2021-2022, de 16,4 milliards $ en 2022-2023 et de 16,6 milliards $ en 2023-2024.

Comme pour les libéraux, on promet de maintenir le ratio de la dette par rapport au produit intérieur brut (PIB) autour de 30%.

«On a beaucoup de preuves, si on regarde dans le passé, avec les gouvernements provinciaux, que les néo-démocrates ont bien géré leurs budgets», a soutenu M. Singh.

Les investissements les plus importants d’un gouvernement néo-démocrate seraient ceux pour mettre en place un régime universel d’assurance médicaments. On anticipe y injecter 10,2 milliards $ dans une première année, suivis de montants annuels de 10,6 milliards $ en 2021-2022 et de 11 milliards $ à chacune des deux dernières années du mandat.

On promet par ailleurs verser 1,45 milliard $ par an dans des mesures pour améliorer les réseaux de transport collectif et pour favoriser d’autres modes de transport propres.

Le NPD prévoit en outre investir 1,88 milliard $ en 2020-2021 pour son régime d’assurance dentaire. Les enveloppes dédiées à ce programme seraient ensuite d’environ 800 millions $ pour chacune des trois autres années du mandat.

Les troupes de M Singh estiment pouvoir aller puiser dans de nouveaux revenus générés par une lutte accentuée aux paradis fiscaux, une taxe aux géants du web et en augmentant le taux d’imposition sur les gains en capital.

Cette dernière mesure est celle qui rapporterait plus à l’État, selon le plan néo-démocrate. On anticipe des revenus oscillant entre 8 milliards $ et 9 milliards $ par an.

Une autre mesure payante serait celle de taxer ceux qui gagnent plus de 20 millions $ annuellement. On compte ainsi aller chercher 5,6 milliards $ en 2020-2021, 6 milliards $ les deux années d’après et 6,8 milliards $ en 2023-2024.

M. Singh croit que les Québécois pourraient profiter de l’engagement néo-démocrate d’assurance médicaments universelle, de la même façon que les autres Canadiens.

«Oui le Québec a été avant-gardiste, mais le programme qui existe actuellement coûte trop cher, a-t-il fait valoir vendredi. C’est un des plus chers à travers le monde.»