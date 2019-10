Les Astros se tournent vers les Yankees

Pour une deuxième fois en trois ans, les Astros de Houston et les Yankees de New York se retrouveront en série de championnat de la Ligue américaine. Galvanisés par leur victoire en cinq matchs face aux Rays de Tampa Bay en série de division, les Astros sont prêts pour le défi qui commencera dès samedi, à domicile, au Minute Maid Park.

«Les Yankees représentent une équipe formidable, a dit le lanceur Gerrit Cole en point de presse après la victoire décisive de 6 à 1 des siens face aux Rays, jeudi soir, à Houston. Nous savons tous à quel point c’est difficile dans la section Est avec les champions en titre de la Série mondiale [les Red Sox de Boston] et les Rays de Tampa Bay. Ils ont énormément de talent. Ils sont très dangereux au bâton. Les matchs seront difficiles.»

Son coéquipier Alex Bregman s’attend aussi à une grande série.

«Ils ont une très bonne équipe, et nous aussi. Ce sera toute une bataille», a indiqué le joueur de troisième but.

«Ils frappent bien la balle et ils ont de bons lanceurs. Ils nous ressemblent beaucoup. Nos deux équipes ont encaissé de durs coups pendant la saison et ont persévéré jusqu’à la série de championnat de l’Américaine», a remarqué Bregman, faisant allusion aux nombreuses blessures ayant affecté les deux formations.

Duel entre poids lourds

En 2017, lorsque les deux formations s’étaient affrontées pour le championnat de la Ligue américaine, les Astros s’étaient imposés lors du septième match avant de remporter la Série mondiale face aux Dodgers de Los Angeles.

Depuis, les deux équipes ont continué de dominer la Ligue américaine. Ce sont d’ailleurs les Astros (311) et les Yankees (294) qui ont gagné le plus de matchs au cours des trois dernières années dans l’Américaine. Houston a aussi dominé le baseball majeur pour le nombre de victoires au cours de cette même période.

«Nous avons certainement été les deux meilleures équipes dans l’Américaine, a convenu le gérant des Astros A.J. Hinch. Ils sont très bons et ils jouent très bien. Alors on va être prêts pour une série de sept matchs pour voir qui représentera l’Américaine en Série mondiale. Ils s’en viennent chez nous et nous aurons l’avantage du terrain.»

- Au cours de la récente saison, les deux formations ont cumulé pas moins de 594 circuits (306 pour les Yankees et 288 pour les Astros). La balle risque de voyager au cours des prochains jours au Minute Maid Park et au Yankee Stadium.