Les Carabins sur la route pour finir la saison

Il reste seulement deux rencontres aux Carabins de l’Université de Montréal en saison régulière et celles-ci seront disputées sur les terrains adverses.

Si certains pourraient voir cette situation comme un inconvénient, ce n’est pas le cas du joueur de ligne défensive Benoît Marion.

«Je ne trouve pas qu’il s’agit d’un désavantage. [...] Ça représente une belle occasion d’être sur la route avec les gars, a affirmé le numéro 44. Nous nous déplaçons la veille des matchs, nous sommes tous à l’hôtel et nous passons du temps ensemble. Je vois ça d’un œil positif. Nous sommes capables de créer des liens et de nous concentrer sur la partie.»

Les footballeurs de l’UdeM profiteront donc de cette camaraderie lorsqu’ils visiteront le Vert & Or de l’Université Sherbrooke, ce samedi, et le Rouge et Or de l’Université Laval, le dimanche 20 octobre.

Ne rien tenir pour acquis

Si le match contre les rivaux de la Vieille Capitale représente assurément le plus gros défi des hommes de l’entraîneur-chef Danny Maciocia, le Vert & Or n’est pas à prendre à la légère.

«Ils n’ont pas joué la semaine dernière. Ils ont donc eu deux semaines pour se préparer à nous affronter, a indiqué le pilote de 52 ans. C’est une équipe qui a besoin d’aller chercher des victoires, car il ne reste pas beaucoup de matchs à jouer avant les éliminatoires. Il ne faut pas oublier qu’à chaque fois que nous jouons à Sherbrooke, ce n’est jamais facile pour nous.»

Il est vrai que durant les dernières années, l’équipe sherbrookoise et les Carabins se sont livré de bons duels en Estrie, même si les Carabins ont régulièrement obtenu la victoire.

«C’est une équipe qui se présente à chaque partie, a dit Maciocia. Quand ils jouent devant leurs partisans et leurs familles, c’est sûr qu’ils amènent quelque chose de plus. Nous nous attendons à cela samedi après-midi.»

«Présentement, le Vert & Or n’a pas la meilleure fiche, mais ça reste une bonne équipe de football. Ils sont très bien dirigés», a renchéri Marion.

Avec un dossier de 1-4 et seulement trois rencontres à disputer d’ici les éliminatoires, le Vert & Or voudra certainement offrir son meilleur match contre les Carabins.