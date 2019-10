Les Pères fondateurs auraient-ils tenté de destituer Trump?

Je précise tout de suite que, dans cette entrée, je me prête au jeu de la spéculation. Pourquoi aujourd’hui? Parce que, dans mes lectures quotidiennes, j’ai croisé deux textes qui utilisent la pensée des Pères fondateurs pour soutenir des arguments contraires.

La réponse à la question qui coiffe ce billet devrait être simple: oui. Mais le système a beaucoup évolué, l’encadrement des pouvoirs du président également.

Qui sont les auteurs concernés ici? Deux personnages publics connus d’une majorité de nos voisins du sud de la frontière. D’un côté, il y a Alan Dershowitz, avocat et professeur de droit à Harvard. De l’autre, Donna Brazile, stratège politique, analyste et longtemps membre influent du Parti démocrate.

Dershowitz a déjà été une figure populaire de plusieurs médias aux États-Unis. Plus récemment, son nom a été associé à quelques scandales (celui de Jeffrey Epstein est le plus spectaculaire) sans que jamais on ne l’attaque personnellement. Si l'on ne peut le dépeindre comme partisan de l’actuel président, il se porte souvent à sa défense.

Que dit le professeur, aujourd’hui, dans une entrevue accordée au Wall Street Journal? Il évoque le souvenir d’Alexander Hamilton en affirmant que ce Père fondateur n’aurait pas souhaité la destitution de Donald Trump. On pourrait résumer son raisonnement, plus complexe, en disant qu'il consiste à faire ressortir le caractère trop partisan de la démarche. Ici, la procédure de destitution se réduirait à une manipulation politique. C’est ce que croient certains lecteurs et lectrices du blogue. Vous avez ici un excellent avocat qui appuie votre argumentaire.

Donna Brazile nous entraîne dans une autre direction. Dans les pages d'USA Today, elle insiste plutôt sur des paroles de George Washington. Au moment de quitter ses fonctions, il soulignait le danger que représentent les influences étrangères dans la conduite des affaires du pays. John Adams et Thomas Jefferson, les deux premiers successeurs de Washington, composeront également avec ce risque.

Il est donc facile de constater que Brazile dirige son argumentaire vers des liens, réels et présumés, de l’actuel président avec des dirigeants qu’elle juge peu fréquentables. Elle utilise également le dossier ukrainien pour s’assurer de bien protéger les deux lanceurs d’alerte.

Interpréter aujourd'hui une Constitution rédigée dans un autre contexte en 1787 est un exercice intellectuel périlleux, mais intéressant. La période actuelle nous oblige à constamment revenir au précieux document. Si la réflexion de Dershowitz vous intéresse, c'est ici. Pour Brazile, cliquez ici.