Marathon: le Kényan Eliud Kipchoge défie de nouveau la barre des deux heures

Pour quelques secondes de moins... Le Kényan Eliud Kipchoge, recordman du monde du marathon, s’offre une nouvelle chance, samedi à Vienne, de faire tomber la mythique barre des deux heures lors d’une course non officielle conçue dans tous les détails pour permettre l’exploit.

Un an après avoir établi le nouveau record du monde du marathon à Berlin en septembre 2018 (2 h 1,39), un peu plus de deux ans près une tentative infructueuse, déjà non officielle, de courir les 42,195 km en moins de deux heures, Kipchoge veut écrire sa légende.

« J’ai suivi le même entraînement, mon équipe est la même, mais j’ai amélioré encore mon mental, » a-t-il déclaré devant des journalistes jeudi dans la capitale autrichienne. « Je me sens mieux préparé et je suis confiant. Je vais y arriver. »

Le longiligne Kényan de 34 ans (1,67 m, 52 kg) sera samedi au départ d’un spectacle organisé dans l’ancienne réserve de chasse impériale du Prater, dans le centre de Vienne. Le commanditaire de l’événement est le géant britannique de la pétrochimie Ineos dont le patron milliardaire, Jim Ratcliffe, a fait du sport son nouveau champ d’investissement.

Pour mettre son champion dans les meilleures conditions, l’organisateur n’a rien laissé au hasard: trois mois et demi de préparation du tracé, un parcours asphalté pour ne présenter aucune imperfection, une piste testée à maintes reprises notamment grâce à des logiciels de simulation.

Une armada de meneurs d’allure se relaieront pour accompagner Kipchoge sur le circuit bordé d’arbres qui protégeront le Kényan du vent. Le parcours empruntera notamment plusieurs fois une ligne droite totalement plate de 4,3 km.

En raison de ces conditions particulières, la performance ne sera pas homologuée par la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF).

Afin d’ouvrir une nouvelle ère dans l’exploration des limites humaines, Kipchoge visera les 1 h 59 min. Les conditions météorologiques devront être parfaites, avec des températures proches des 15 degrés, un taux d’humidité et une qualité de l’air favorable.

À Monza (Italie), en mai 2017, Kipchoge avait manqué pour 25 secondes de passer sous les deux heures, lors d’un événement similaire organisé par des commanditaires.

Le Kényan est l’un des plus grands coureurs de tous les temps, se révélant au public en gagnant par surprise le 5000 m des Mondiaux de Paris en 2003, avant de remporter certains des plus grands marathons du monde (Chicago, Londres, Berlin) et l’or olympique sur la distance à Rio en 2016.

Cette fois, il dit vouloir « courir pour l’histoire » et démontrer que « l’être humain n’a pas de limites ».

De l’espace aux fonds des océans: des barrières mythiques déjà franchies

Comme le Kényan Eliud Kipchoge, qui tente samedi de briser la barrière mythique des deux heures sur un marathon non officiel, d’autres sportifs ont réalisé des prouesses restées dans les mémoires.

Felix Baumgartner: l’espace

Le 15 octobre 2012, le parapentiste Felix Baumgartner, habitué des tentatives extrêmes, décolle dans le ciel de New Roswell, aux États-Unis, à bord d’une capsule accrochée à un ballon d’hélium. Après plus de deux heures et demi d’ascension, et à 39 045 mètres d’altitude, il ouvre la porte et saute, la tête en avant.

L’Autrichien bat ce jour-là trois records: celui de la plus haute altitude atteinte par un homme en ballon, (dépassé en 2014 par l’Américain Alan Eustace) celui du plus haut saut en chute libre et surtout, il devient le premier homme à franchir le mur du son en chute libre. Il ouvre son parachute après 4 minutes et 20 secondes de saut, et atteint une vitesse de 834 miles par heure (1341,9 km/h), plus rapide que le son.

Jacques Mayol: l’océan

« L’homme dauphin », immortalisé dans le film culte « Le Grand Bleu », est l’un des précurseurs de la plongée sportive en apnée. Il descend à 60 mètres en 1966, puis en 1976 atteint le premier les 100 mètres. Il améliore ensuite encore cette performance avec 105 mètres, son record, en 1983 dans les eaux de l’île d’Elbe, à 56 ans.

« J’ai découvert que l’homme est beaucoup plus aquatique qu’on ne le pensait », affirmait-il en 1981, avant de plonger palmes aux pieds mais sans combinaison.

Jacques Mayol pouvait compter sur un cœur hors du commun, pouvant passer de 70 à 20 battements par minute, phénomène qui aurait dû provoquer une syncope.

Edmund Hillary et Tenzing Norgay: l’Everest

Une expédition de deux mois, mobilisant 300 personnes et transportant huit tonnes de matériel pour mener des hommes sur le toit du monde: le Néo-zélandais Edmund Hillary, et le Népalais Tenzing Norgay sont les premiers à atteindre le sommet du mont Everest (8848 m) en 1953.

Arrivé au sommet, « il n’y eut soudain plus rien autour de moi que l’espace, dans toutes les directions », raconte dans ses mémoires Edmund Hillary, qui prend en photo son sherpa, alors que lui ne sera jamais devant l’objectif au sommet.

La montée du plus haut sommet du monde est plus commune aujourd’hui, et revêt un enjeu touristique et commercial. 885 alpinistes sont parvenus sur le toit du monde en 2019, un record, mais 11 personnes sont mortes en tentant d’y parvenir.

Jean-Louis Étienne: le pôle nord

Le Français est le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, quoique ravitaillé tous les 10 jours par avion, le 14 mai 1986. Pendant 63 jours il marche sept à douze heures dans le blizzard depuis l’extrême nord du Canada.

« Il faisait doux (-10 °C), il neigeait et le soleil de face faisait une lumière mystérieuse. Je me suis arrêté, j’ai regardé, j’ai encore fait quelques pas et je me suis dit: ça y est, tu es au Pôle. J’ai même eu l’impression que le Pôle me parlait, me disait: “enfin, tu peux venir” », raconte-t-il à son arrivée.

Ce médecin, spécialiste de la nutrition et du sport, participe trois ans plus tard à une expédition internationale qui effectue la plus longue traversée en traîneaux à chiens de l’Antarctique en sept mois et 6300 km.