Mickey et Minnie Mouse visitent les jeunes au CHU-Sainte-Justine

Dans le cadre de la tournée Disney sur Glace présente Rêvez en grand, Mickey et Minnie Mouse ont visité les jeunes au CHU-Sainte-Justine. Il y a eu deux vagues de jeunes patients avec leurs parents dans des salles où les enfants ont pu colorier et rencontrer Mickey et Minnie Mouse.

Photo Chantal Poirier

Photo Chantal Poirier

Photo Chantal Poirier

Photo Chantal Poirier

Photo Chantal Poirier

Photo Chantal Poirier

Photo Chantal Poirier