Québec annonce l’ouverture d’une Maison Gilles-Carle à Montréal

Le gouvernement Legault a annoncé vendredi l’ouverture, le mois prochain à Montréal, de la Maison Gilles-Carle Évasion.

Cette ressource comptant 11 chambres offrira dès novembre du soutien aux proches aidants de la métropole en hébergeant leurs proches malades. Elle sera gérée par le Centre Évasion, qui existe depuis 15 ans en tant que centre de répit et dispense des services en collaboration avec d’autres partenaires locaux, offrant par exemple du soutien psychosocial, des conférences et des ateliers.

La Maison Gilles-Carle Évasion de Montréal sera située au 3530, rue Jean-Talon Ouest, soit au quatrième étage d’un nouveau complexe, a-t-on précisé par communiqué.

«Mieux prendre soin des proches aidants est une priorité, a dit Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants. Ces personnes dévouées doivent avoir accès à des services de répit, et cette nouvelle Maison Gilles-Carle répond à ce besoin auprès des Montréalais. Notre gouvernement intensifie ainsi son offre de services de répit, tel qu'il s'est toujours engagé à le faire, à travers le déploiement de ces milieux chaleureux et sécuritaires.»

Québec s’est engagé à ouvrir huit maisons de répit Gilles-Carle au cours de son mandat. La Maison Gilles-Carle Évasion est la quatrième à faire l’objet d’une annonce officielle, après Brome-Missisquoi, Boucherville et Saguenay.