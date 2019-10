Un apéro qui sort des sentiers battus!

Soyez prévenu : ce n’est pas pour tout le monde. Mais si vous ouvrez votre esprit, vous risquez de découvrir le monde absolument fascinant des vins oxydatifs!

Et à ce jeu, le xérès a peu d’égaux.

Sachez d’abord que la « famille » du xérès comprend les vins de Montilla Moriles, une appellation située au nord-est de Xérès, dans les montagnes d'Andalousie, au sud de l’Espagne. Le style « fino » réfère quant à lui à un vin élevé sous flore, c’est-à-dire sous un voile de levures qui, tel un vaccin, permet au vin de ne pas s’oxyder. On pourrait ici faire un parallèle avec le vin jaune dans le Jura. Ça donne un vin assez pâle aux teintes verdoyantes, un nez très expressif et surtout très sec. Contrairement aux xérès qui est élaboré avec du palomino, le montilla moriles est fait avec du pedrox ximénez et il n’est pas fortifié, donc sans ajout d’alcool comme c’est le cas avec d’autres styles comme l'amontillado ou l'oloroso.

La mention « En Rama » pourrait, pour sa part, se traduire comme « sur la vigne » ou, au sens figuré, par « cru ». L’idée est d’offrir un fino dont le style se rapproche le plus du vin à l’état « pur », c’est-à-dire comme s’il était tiré directement de la barrique. Pour y arriver, on évite de filtrer le vin, bien qu’en réalité on effectue une petite clarification afin de débarrasser le vin des particules les plus grosses et solides et ainsi éviter que le vin ne brunisse après quelques semaines en bouteille.

Le résultat est étonnant. Comme en témoigne ce 2012 de la maison Alvear. Il offre un nez d’une intensité déroutante. Des tonalités complexes de foin, levure de pain, d’amandes, de noisettes, de citron et de yuzu japonais. La bouche surprend par son côté très sec, son acidité haute, mais le tout reste ample et présente un équilibre remarquable. La finale impressionne par sa longueur et ses saveurs de noix, d’amande, d’olive et d’iode.

À siroter frais (8°C -10°C) avec quelques olives, du jambon cru ou du poisson cru. Difficile de trouver des vins de cette qualité à si petit prix. Disponible dans une trentaine de SAQ.

Fino en Rama 2012, Alvear, Montilla-Moriles

15,95 $ (500 ml) - Code SAQ 12717869 – 15 % - 0,8 g/l

★★★★ $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.