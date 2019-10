Un débat sans grand gagnant

Le débat d’hier soir était la dernière occasion pour les chefs fédéraux de se faire valoir. Or, on a eu droit à une soirée plutôt terne, même plate.

Pourtant, la dynamique récente de cette campagne nous amenait à penser que cet ultime affrontement serait percutant. Avec un Bloc québécois qui a le vent dans les voiles, le PLC et le PCC en perte de vitesse ici et au coude à coude à l’échelle nationale et le NPD qui jouit d’une bonne campagne de son chef, il était permis de croire que ce rendez-vous serait déterminant.