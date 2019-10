Cette année, ce sont plus de 70 producteurs, restaurateurs et transformateurs de partout au Québec qui vous y donnent rendez-vous dès maintenant jusqu’à lundi. Voilà donc un week-end gourmand par excellence à ne pas manquer.

En collaboration avec trois microbrasseries trifluviennes (Gambrinus, La Forge du Malt et Le Temps d’une pinte), l’équipe derrière l’événement a décidé de lancer une bière officielle. Faite à base de sapin baumier, de miel et d’amélanche, il s’agit d’une bière de style saison bien rafraîchissante en bouche. Un beau travail de collaboration à découvrir sur place. Quantités limitées ! Santé !

Ce fromage à pâte pressée non cuite et à croûte lavée est fait entièrement de lait non pasteurisé. En bouche, il présente des notes de beurre et au nez, des notes d’herbes champêtres. Conçu par la Fromagerie du Champ à la Meule, il y est d’ailleurs considéré comme le fromage le plus populaire de l’entreprise. Vous serez charmé !