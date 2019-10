Une pause pour Brach

Après le dernier concert de sa tournée, lundi, Philippe Brach prendra une longue pause de la musique, a-t-il indiqué au Journal. L’auteur-compositeur profitera de cet arrêt d’une durée indéterminée pour travailler sur des projets jeunesse, en plus de partir plusieurs mois en Afrique.

Lundi soir, au Club Soda, Philippe Brach présentera Le Show Chié, un autre spectacle concept dont lui seul a le secret. « Ce sera une soirée sous le thème de l’échec, dit-il en riant. Mais je le vois aussi comme une façon de terminer quasiment cinq ou six ans de tournée. C’est la première fois, après ça, que je prendrai une pause de la musique pour aller dans plein d’autres projets. »

Les amateurs du musicien devront ainsi prendre leur mal en patience. Philippe Brach compte s’éloigner de la musique « entre deux et quatre ans », indique-t-il. « Mais ça se peut aussi que je décide de refaire quelque chose dans un an et demi. Je n’ai pas de deadline. Je vais au gré des projets. »

Dans tous les cas, il veut s’accorder du temps pour travailler sur des projets de littérature jeunesse et d’émission pour enfants. « Ça fait pas loin d’une dizaine d’années que je conceptualise ça, dit-il. Je veux prendre le temps de m’asseoir pour écrire. »

Mise en scène

Cet automne, il signe aussi la mise en scène du premier spectacle solo de Yannick De Martino, qu’il a rencontré par l’entremise de son colocataire, l’humoriste Jo Cormier. « J’ai accepté parce que Yannick savait vraiment où il s’en allait, mentionne-t-il. On échange des idées. Mais ça reste vraiment son buzz à lui. »

Et au cours de la prochaine année, Philippe Brach prévoit partir trois mois seul en Afrique. « Je suis allé au Maroc l’année passée, mais sinon, je n’ai pas vraiment vu ce continent-là », dit-il. Même si son itinéraire n’est pas encore officialisé, il a dans sa mire la Tanzanie, le Nigéria et peut-être Madagascar.