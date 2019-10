CROISETIÈRE, Yolande Simard



Décédée à Laval, le 30 septembre, à l'âge de 85 ans, Mme Yolande Croisetière, fille de feu Pierre jr Croisetière et de feu Orise Godmer, épouse de feu Victor Simard et mère de feu Bernard et feu Joan (Claude).Elle laisse dans le deuil ses enfants : Maurice (Marylin), Renée (Richard), Céline (André), ses petits-enfants, autres parents et amis.Sa famille recevra vos condoléances à l'église de Nominingue, le samedi 19 octobre 2019 à compter de 13h15, suivi des funérailles à 14h00.