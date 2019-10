DUMAIS, Joanie



10 novembre 1984 - 6 octobre 2019À St-Jean-sur-Richelieu, le 6 octobre 2019, à l’âge de 34 ans, est décédée Mme Joanie Dumais, épouse de M. Maxime Trudeau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Mélodie, ses parents Diane Végiard et Guy Dumais, sa soeur Mélanie, ses nièces et son neveux Anabel, Jacob et Juliette, ses beaux-parents Lucie Mercille et Mario Trudeau, sa belle-soeur Maude Trudeau, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 2 novembre 2019 de 10h à 16h au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la Maison de soins palliatifs St-Jean-sur-Richelieu pour leur soutien et les bons soins prodigués.En guise de sympathie, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en la mémoire de Joanie Dumais.