LACOMBE, Pierre



À Saint-Hyacinthe, le 7 octobre 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Pierre Lacombe, époux de Christine Hardy.Précédé de ses parents et de son fils Mathieu, il laisse dans le deuil, outre son épouse, son frère Jacques, sa soeur Claire, ses beaux-frères, belles-soeurs et leurs conjoints ainsi que ses neveux, nièces et amis.Pour ceux qui l'ont connu, on se souviendra de lui comme d'un réalisateur qui a oeuvré avec brio tant en politique et information qu'en variétés et publicité.La famille recevra les condoléances au complexele dimanche 20 octobre 2019 de 13h à 16h.Au lieu de fleurs, un don à la SPAD serait apprécié.