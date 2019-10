POMERLEAU, Diane



C'est avec peine que nous annonçons le décès de Diane Pomerleau, survenu à Montréal le 8 octobre 2019, à l'âge de 67 ans. Elle rejoint ses parents, Florian Pomerleau et Jacqueline Garneau, son frère Alain et ses soeurs Carole et Nicole.Elle laisse dans le deuil sa fille Josée (son ami de coeur Nicolas Hunter), ses frères et soeurs : Roger (Ginette Laporte), Pierre (Denise D'Anjou), Manon (Pierre Dansereau) et France, ainsi que ses neveux, nièces, famille et amis, dont Carole Couture et Jacques Labrecque.Elle tenait à ce que nous exprimions sa reconnaissance au personnel soignant et aux bénévoles du CHUM qui ont pris soin d'elle avec compétence, respect et délicatesse.Les funérailles auront lieu le samedi 19 octobre à 11 heures à l'église Saints-Martyrs-Canadiens, 10005 rue Parthenais (rue Sauriol entrée), Montréal. La famille recevra les condoléances au même endroit à compter de 9 heures.Votre sympathie peut se traduire par un don fait à l'oeuvre de votre choix.