GIRARD, Kenneth



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Kenneth Girard le 29 septembre 2019, à l'Hôpital Charles-Lemoyne, à l'âge de 88 ans.Il laisse sa conjointe Denise Dulude et sa famille, son fils unique Pierre (Carolle Bérubé), ses petits-enfants Amélie, Joanie et Cédric, ses arrière-petits-enfants Océana, Lukas, Abigaël et Mayson, ses soeurs Claire et Micheline, ses beaux-frères, ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que parents et amis.Technicien en électronique de formation, il a travaillé 36 ans et 5 mois pour Nortel. Apprécié et respecté de ses collègues de travail, mon père a toujours été un homme intègre, loyal et à l'écoute. Il aimait s'informer de ses proches et comme disait sa petite-fille Joanie: " Généreux de son temps, même jusqu'à la fin ". Tu as toujours été pour moi un modèle.La famille recevra les condoléances le dimanche 20 octobre 2019 de 12h à 15h30, suivi d'une liturgie de la Parole au salon:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2www.dignitequebec.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal.