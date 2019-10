GUERTIN, Denis



À Montréal, le 3 octobre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Denis Guertin, époux de madame Denise Desbiens Guertin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Diane Robichaud), Robert, Louise et Lyne, ses petits-enfants Kevin (Corinne) et Laurie, son frère Daniel ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le vendredi 18 octobre de 14h à 17h et de 18h30 à 21h ainsi que le samedi 19 octobre de 10h à 12h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d'Assise, situé au 6700, rue Beaubien Est à Montréal (H1M 3E3).Les funérailles auront lieu le samedi 19 octobre à 13h à l'église Saint-Joachim, située au 1, boul. d'Youville à Chateauguay (J6K 1E9). Elles seront suivies par l'inhumation au cimetière St-Joachim.