LONGVAL, Rose de Lima

S.N.J.M.



À Longueuil, le 8 octobre 2019, à l'âge de 98 ans, est décédée Soeur Rose de Lima Longval, en religion Soeur Louise-Élisabeth. Née à Saint-Zénon, elle était la fille de Philippe Longval et de Marie-Louise Forget.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses soeurs Marthe et Madeleine, ses frères Michel (Jeannine Desjardins) et Gabriel (Suzanne Morand) ainsi que des neveux et nièces et de nombreuses élèves.Elle sera exposée à lades Saints-Noms de Jésus et de Marie86, rue Saint-Charles EstLongueuil, QC, J4H 1A9le mercredi 16 octobre 2019 à 12h. Les funérailles seront célébrées au même endroit le même jour à 13h45.Inhumation au cimetière St-Antoine de Longueuil, chemin Chambly.