DAIGNEAULT, Marie-Paule



À sa demeure le 4 octobre 2019, à l'âge de 86 ans et 3 mois, est décédée Marie-Paule Daigneault, épouse de feu Léo Lassonde, demeurant à Montréal. Elle était la fille de feu Charles Daigneault et feu Laurette Forgues.Prédécédée par sa fille Marjolaine Bolduc (feu Omer Francoeur), elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Louis Bolduc (Sylvie Beaudoin) et Jocelyne Bolduc (Richard Bernard), ainsi que ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.La famille vous accueillera le samedi 19 octobre 2019 de 13h à 14h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 ch. Côte-de-Liesse, Ville St-Laurent, H4N 2N6Une liturgie de la Parole suivra à 14h en la chapelle du complexe.