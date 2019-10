Morency, Marc



À l'hôpital Charles-LeMoyne, le 29 septembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Marc Morency, il était membre des Chevaliers de Colomb 4e degré (Assemblée Champlain). Il a été à l'emploi du Canadien National (CN) pendant plus de 40 années.Il laisse dans le deuil son épouse Jeanne D'Arc (Joan) Martel, sa soeur Polyne, sa belle-soeur Mariette Lepage, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.Il est parti rejoindre ses parents Paul et Marie-Louise ainsi que ses frères Louis-Marie, Jean-Paul, Georges-Henri, Charles-Eugène et Gérard.La famille désire remercier le personnel de l'hôpital Charles-LeMoyne et tout particulièrement le personnel du Centre Marcelle-Ferron du 5e Sud pour les bons soins prodigués à Marc.La famille vous accueillera à7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2www.dignitequebec.comle vendredi 18 octobre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 19 octobre 2019 à partir de 9h. Les funérailles suivront à 11h, à l'église Notre-Dame de Bonsecours, 1784 ch. des Prairies, Brossard, Qc, J4X1G4. L'inhumation aura lieu au cimetière St-Athanase d'Iberville.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Marcelle-Ferron. www.chsldmarcelleferron.com/fondation.html