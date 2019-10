DUPUIS, Jean-Guy



À l'hôpital Anne-Laberge, le 2 octobre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Jean-Guy Dupuis, de La Prairie, époux de Mme Renée Daigneault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lucie, Denis (Claudine), Germain (Sylvie), Louis (Chantal), Léo-Paul (Christiane), Sylvie (Yves) et Yves (Isabelle), ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses deux soeurs Jeannette et Yolande, sa belle-soeur Micheline Daigneault, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille désire remercier le personnel de l'hôpital Anna-Laberge pour les bons soins prodigués.La famille vous accueillera à7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2le vendredi 18 octobre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h.Les funérailles auront lieu le samedi 19 octobre 2019 à 11h, à l'église La Nativité, 155 boul. St-Jean, La Prairie, Qc, J5R 2J9.