LOCAS, André



À Saint-Eustache, le 26 septembre 2019, à l'âge de 60 ans, est décédé M. André Locas, époux de Mme Carole Bigras.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses beaux-fils Éric (Mylène) et Martin (Karinn), ses quatre petits-fils, son frère Jean (France), sa soeur Diane ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 19 octobre de 13h à 16h au:SAINT-EUSTACHE450-473-5934La famille tient à remercier tous ceux qui ont su l'écouter et supporter tout au long de sa maladie.Vos marques de sympathie peuvent se traduire des dons à la Maison Sercan.