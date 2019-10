MÉRINEAU, Natalya



Après avoir livré un combat des plus intense, c'est avec grand regret qu'est décédée Natalya Mérineau le 19 septembre 2019 à l'âge de 49 ans au centre Victor Gadbois.Elle laisse dans le deuil sa fille Éléonore (Sergio), son conjoint bien aimé André Hétu, sa mère Michelle Blondeau (Jean-Marc), ainsi que sa famille et ses nombreux amis (es) et élèves.La famille vous accueillera à la :le samedi 19 octobre 2019 entre 13h00 et 17h00.En reconnaissance pour l'accueil exceptionnel fait par les employés et bénévoles de la Maison Victor Gadbois, en honneur à la qualité du personnel et des soins prodigués, Natalya souhaite que vos dons soient remis pour la bonne continuité de ce centre (une boîte sera mise à votre disposition au salon). Pour des condoléances, veuillez les faire parvenir à son conjoint à l'adresse andrehetu_hd@outlook.com.