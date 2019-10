BÉRARD, Jean-Denis



De Mascouche, le 2 octobre 2019, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Jean-Denis Bérard, époux de feu madame Thérèse Turcot.Il laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Réjean), Jacques (Cécile), Daniel (Denise), Denise et Jean-Pierre (Diane). Il était aussi le père de feu Claire. Il laisse également dans le deuil ses dix-huit petits-enfants, ses nombreux arrière-petits-enfants, son frère Georges-Étienne, sa soeur Thérèse, sa belle-soeur Solange, son beau-frère Vianney, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Il sera exposé au:850, MONTÉE MASSONMASCOUCHEle vendredi 18 octobre de 14h à 17h et de 19h à 22h, suivi du samedi 19 octobre dès 11h. Les funérailles auront lieu en l'église St-Henri de Mascouche le samedi à 13h suivies de l'inhumation.