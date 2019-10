DESFOSSÉS, Michel



Le 4 octobre, à l'âge de 76 ans, est décédé Michel Desfossés.Il laisse dans le deuil ses filles Anyk et Sophie (Martin Lapointe), ses petits-enfants Samuel et Thomas, ses frères Paul (Lise Roy) et Jean (Carolle Dion), sa soeur Monique (Yvan Noël), la mère de ses filles Francine Bélisle, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 19 octobre 2019 de 11h à 16h30 à7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2Tel: (450) 463-1900Un hommage aura lieu le jour même au salon dès 16h30.Au lieu de fleurs, vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.