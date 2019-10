8 règles du voyageur respectueux

Quand on voyage, l’un des plus grands bonheurs est de se laisser surprendre par les différences de culture et les habitudes de vie d’un pays. Il est donc de première importance, au moment où l’on fait sa valise, de laisser derrière soi ses petites habitudes et de s’ouvrir à vivre les choses différemment quand on sera sur place. Voici quelques conseils qui devraient vous valoir de beaux sourires et de magnifiques souvenirs.

1. On apprend quelques mots de la langue du pays, à tout le moins bonjour et merci. Ce n’est pas grave si on le baragouine tout croche. On peut même utiliser le petit livre duquel on tire sa traduction ou utiliser une application. Peu importe, ce qui compte, c’est que notre interlocuteur comprenne que l’on tente de communiquer dans SA langue.

2. Toujours demander la permission avant de photographier quelqu’un. Il se peut qu’on refuse et qu’une belle photo soit ainsi perdue, mais il faut respecter ce souhait. Par contre, si l’on dit oui, vos photos seront remplies de magnifiques sourires.

3. Dans les pays où il faut négocier, on le fait avec le sourire, mais si c’est simplement pour le jeu et que l’on n’a pas l’intention d’acheter, il vaut mieux s’abstenir et ne pas faire perdre le temps du vendeur dont c’est le gagne-pain. Oui, ils aiment négocier, ça fait partie de la culture, mais obtenir le prix offert et partir sans conclure l’achat est une grave insulte.

4. On respecte les lois et les règlements du pays, et ce, même si elles semblent ridicules ou stupides à nos yeux d’Occidentaux.

5. Ne jamais donner d’argent aux enfants qui mendient. Oui, les voir ainsi crève le cœur, mais leur donner de l’argent leur enseigne que mendier est plus payant que d’aller à l’école ou travailler.

6. On n’achète aucun produit fait à partir d’arbres, de plantes ou d’animaux en voie d’extinction. Il n’est cependant pas nécessaire de refuser les objets en y allant d’un long discours moralisateur. Si les vendeurs voient que leurs objets ne trouvent plus preneur, ils cesseront d’en fabriquer.

7. Dans les espaces protégés, on respecte les consignes. S’aventurer hors des sentiers balisés pourrait entraîner de bien mauvaises surprises.