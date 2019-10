PAQUETTE, Denyse



À Beloeil, le 6 septembre 2019, à l'âge de 70 ans, est décédée Denyse Paquette, fille de feu Yvette Lafond et de feu Albert Paquette, soeur de feu Suzanne Paquette.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Monique (Hubert Chamberland), Albert (Pierre Valois), Claire et André (Denise Larocque). Elle laisse également dans la peine ses neveux et nièce Dominique Poitras (Mélanie) et leurs filles Virginie et Chloé, Bruno Poitras (Linda) et leur fille Catherine, David Poitras (Lili Ann), Guillaume Paquette (Marie-Michèle) et Judith Paquette (Julien) et leur fille Maxim.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 19 octobre 2019 dès 11h30. Une liturgie suivra à 15h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Société de recherche sur le cancer seraient appréciés.