CÔTÉ (née Gagné), Espérance



19 - 2019À Saint-Laurent, le 6 octobre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Espérance Côté (née Gagné).Elle laisse dans le deuil son époux M. Boniface Côté, ses enfants Ginette (Marie-Luce), Jacinthe (Réjean), Bruno (Huguette), Guylaine (Richard), ses sept petits-enfants et ses huit arrière-petits-enfants.La famille accueillera parents et amis lundi et mardi, les 14 et 15 octobre, de 14h à 17h et de 19h à 21h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 ch. Côte-de-Liesse, Ville Saint-Laurent.Une liturgie aura lieu le mercredi 16 octobre au même endroit à 11h.