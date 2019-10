COURNOYER, André R.



C'est avec regret que nous annonçons le décès de M. André R. Cournoyer époux bien-aimé de Mme Nicole Quenneville, survenu à Longueuil le 18 septembre 2019 à l'âge de 69 ans. Il a rejoint ses frères Hubert, Laurent et Paul.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Alexandra (Joël), ses soeurs Irène (Francis Garger) et Denise (Michael McKeen), son beau-frère et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié à la :Tél: 450-632-1515 www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le samedi 19 octobre 2019 de 13h à 16h, suivi d'une cérémonie en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation canadienne du rein.