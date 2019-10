DESJARDINS, René



À Montréal, à l'âge de 79 ans, le 3 octobre est décédé René Desjardins de la maladie d'Alzheimer qui n'a jamais compromis son sens de l'humour.Fils de feu Lionel Desjardins et de feu Yvette Côté, ce formidable père de famille laisse en deuil ses enfants Brigitte, Daniel (Sylvie Beaufort), Lyne (Martin Bolduc), Sylvain-Jacques (Juan Wong) et Martine (Nick Tanguay); ses petits-enfants Alexandre, Nicolas, Ariane, Sandrine, Mylène, Jonathan, Renaud, Ève, Maxime-Léa et son arrière-petite-fille, Amélie. Il rejoint celle qui fut sa conjointe durant 30 ans, Monique Chabot, décédée en 2018. Il laisse également ses frères Gilles et Jean-Paul, sa soeur Mariette et la mère de ses enfants, Louise Landry.La famille remercie l'équipe de la Résidence des Patriotes de Beloeil pour sa gentillesse ainsi que l'équipe des soins palliatifs du CHUM.Une célébration de la vie du défunt aura lieu le samedi 26 octobre à 15h, à la chapelle Loyola de l'Université Concordia (7141, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, H4B 1R6). La famille recevra les condoléances à partir de 14h.Au lieu de fleurs, des dons à la Bourse René Desjardins-Monique Chabot seraient appréciés.www.concordia.ca/desjardins-chabot