LANDRY, Marcel



À Longueuil, le vendredi 27 septembre 2019, est décédé, à l'âge de 83 ans, Marcel Landry, époux de Ghislaine Lavoie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Danielle), Nicole (Luc) et Diane; ses petits-enfants: Marjolaine, Victor, Maxence et Laurent; sa soeur Mariette (Raymond) et plusieurs autres parents.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 8145 ch. de Chambly, Saint-Hubert, QC J3Y 5K2.le dimanche 20 octobre 2019 de 13h à 17h, suivi des funérailles à17h à la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Pierre-Boucher ou à l'organisme de votre choix.