THIBAULT, Rolande



À LaSalle, le 7 octobre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Madame Rolande Thibault, épouse d'Ernest Sarrazin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants feu Jean (Diane Ménard), Carole et Luc (Lucie Renaud), son frère Hilaire, sa soeur Raymonde, ses petits-enfants Annie, Simon, Mathieu, Philippe, Amélie, ses arrière-petits-enfants Léo et Chloé ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 octobre 2019 dès 10h à l'églisesuivi des funérailles à 11h.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD LaSalle pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Maison de soins palliatifs du Sault-St-Louis serait apprécié en la mémoire de Rolande Thibault.