LEDUC, Marcel



À Montréal, le 27 septembre, à l'âge de, est décédé Marcel Leduc, époux de feu Claire Brazeau.Il laisse dans le deuil ses quatre enfants : Guy M. (Louisette), Jacques (Jacinthe), Lucette (Simon) et Alain (Joséphine), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Il sera exposé au Mausolée St-Martin, édifice situé à l'arrière du complexe :le samedi 19 octobre dès 13h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 19h au même endroit.