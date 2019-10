TARDIF, Pierre



Le 6 octobre, à l'âge de 86 ans, est décédé Pierre Tardif, époux de Suzanne Dufour.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Josée (Mario) et Christine, sa petite-fille Mei, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 20 octobre 2019 de 13h à 16h à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5Tel: (450) 463-1900Une cérémonie aura lieu le jour même dès 16h en la chapelle du salon.