BEAUDOIN, Ronald



De Boucherville, le 2 octobre 2019, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Ronald Beaudoin.Il laisse dans le deuil ses fils Martin (Gaétane Lavoie) et Francis (Danielle Belley), ses petits-enfants Mélyna, Katherine, Cédrick et Summer, sa conjointe Ginette Tremblay, son frère Pierre, ses soeurs Pauline et Jacqueline ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 18 octobre 2019 de 14h à 22h. Une cérémonie aura lieu à 21h au même endroit.