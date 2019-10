Certificat de localisation: le bilan de santé de votre maison!

À partir du moment où vous décidez de vendre votre propriété, vous devriez avoir en main un certificat de localisation. Cet outil essentiel vous indiquera si votre résidence est en santé... ou non!

Le certificat de localisation est un document incontournable dans la démarche immobilière du vendeur. On pourrait le comparer à de grands yeux bien ouverts qui scrutent la maison pour le notaire, l’acheteur et le prêteur hypothécaire. «Alors l’objectif est de faire de l’investigation et de l’observation sur place. On mesure, on note, on atteste ce qu’on voit et on analyse», précise Chantal Arguin, arpenteuse-géomètre et présidente de l’entreprise Arguin et associés, arpenteurs-géomètres. Elle n’hésite pas à placer ce document dans le Top 3 des décisions à prendre dans un projet de vente. Dans un premier temps, on décide concrètement de vendre. Deuxièmement, on choisit un bon courtier immobilier et la troisième décision consiste à commander immédiatement son certificat de localisation!

Rapport et plan

Dans le certificat, on retrouve un rapport qui contient environ 4 à 5 pages dans lequel l’arpenteur-géomètre doit se prononcer sur une vingtaine de points. Parmi ceux-ci, il y a les servitudes, les empiètements, les zones aéroportuaires, inondables ou encore les fortes pentes, par exemple. Il y a aussi un plan qui illustre notamment la forme, les dimensions et la superficie du terrain, ainsi que la position de la maison, du cabanon, de la clôture, des haies, de la piscine, etc.

Un certificat de localisation est devenu un dossier de première importance au Québec, principalement lors d’une transaction immobilière. «Les gens veulent avoir ce document soit pour une vente de maison ou pour réhypothéquer leur résidence», affirme Mme Arguin. Dans les deux cas, on vient dire à l’acheteur, au notaire et surtout au prêteur hypothécaire : attention, il y a peut-être une problématique!

Photos courtoisie Arguin et associés, arpenteurs-géomètres

Le certificat idéal

Toutefois, dans un monde parfait, le certificat de localisation idéal comprendrait par exemple les éléments suivants: l’entrée serait située à l’intérieur de la propriété. La maison respecterait les règlements municipaux. Le cabanon ne serait pas dans une servitude d’Hydro Québec, etc. «Comme vendeur, c’est important d’avoir ce certificat parce que vous allez le déclarer», signale Mme Arguin. L’acheteur sera au courant de l’état des lieux et si telle affaire ne le dérange pas, il peut quand même acheter la maison. De cette manière, les deux parties sont satisfaites. Il faut débourser environ 1285 $ pour un certificat de localisation: n’oubliez pas de prévoir ce montant dans votre budget.

Un outil de négociation

La Chambre des notaires a statué en mai dernier qu’une «longévité de moins de 10 ans est un critère essentiel pour la durée de vie utile d’un certificat de localisation». Ceci dit, il n’y a pas que l’âge du document qui importe, il faut aussi regarder s’il y a eu des modifications qui pourraient venir brimer un droit de propriété, prévient Mme Arguin. Par exemple, comme acheteur potentiel, vous demandez au vendeur le certificat de localisation. Vous constatez que la piscine est située dans la servitude d’Hydro Québec qui pourrait vous obliger à la déplacer. Vous pourriez vous servir de cet élément comme outil de négociation auprès du vendeur. Il baisse le prix de la vente ou il déménage lui-même la piscine...

Un problème? Une solution!

De plus, un certificat de moins de 10 ans n’est pas infaillible et il peut avoir besoin d’être mis à jour, particulièrement dans les zones inondables. «Le vendeur a l’obligation de le déclarer», rappelle Mme Arguin. Selon les problématiques rencontrées, certaines actions seront plus faciles à poser. Un cabanon est plus simple à déplacer contrairement à la clôture du voisin qui empiète de 5 mètres sur votre terrain. Avant de passer chez le notaire, réglez idéalement la situation pour éviter les «chicanes» de voisinage. Dans un cas vraiment extrême, Hydro Québec pourrait exiger la démolition d’une maison qui trônerait sur ses servitudes. Voilà pourquoi le certificat de localisation est fondamental: on y retrace tous les bobos et toutes les informations pertinentes de la propriété!

Vous cherchez un arpenteur-géomètre?

Consultez le site de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec en cliquant ici .