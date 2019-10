ALLARD, Fernande (née Angell)



Entourée de sa famille, le 25 septembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Fernande Allard (née Angell), épouse de feu monsieur Jean-Paul Allard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lise (Serge), Roger (Jocelyne), Denise, Richard (Line), Claire (Gilles), Jean (Lise), Yves et Denis (Nathalie), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Gisèle et Yvette ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 19 octobre 2019 à 14h en l'église Sainte-Rose-de-Lima (300 boul. Perrot, L'île Perrot, J7V 3G1), suivies de l'inhumation au cimetière Sainte-Rose-de-Lima (1070 boul. Don Quichotte, L'île Perrot, J7V 7W4). La famille recevra les condoléances à l'église dès midi.Au lieu de fleurs, des dons à un organisme de votre choix en lien à la recherche médicale seraient grandement appréciés.