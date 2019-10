Au lieu des assaisonnements séchés et les piments chili, utiliser ce mélange d’assaisonnement : 75 ml (1⁄3 tasse) d’assaisonnement au chili, 2 c. à café (2 c. à thé) de cumin moulu, 2 c. à café (2 c. à thé) de sel, 1 c. à café (1 c. à thé) d’origan séché, 1 c. à café (1 c. à thé) de coriandre moulue, 1 c. à café (1 c. à thé) de flocons de piment fort écrasés et 1⁄2 c. à café (1⁄2 c. à thé) de poivre noir fraîchement moulu.