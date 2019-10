Complicité musicale

Après un premier album en duo, C’est d’l’amour ou c’est comme, sorti en 2012, Andrea Lindsay et Luc De Larochellière ont décidé de remettre ça. En couple à la scène comme à la ville, les deux musiciens – nouveaux parents du petit Louis, trois ans – ont choisi de s’éclater davantage sur S’il n’y avait que nous. Le Journal s’est entretenu avec eux.

Le nouvel album comprend plusieurs styles musicaux. Aviez-vous une ambiance générale en tête dès le début du projet ?

Luc De Larochellière : « On ne s’est pas fixé de style, en fait. On y allait au plaisir. Le lien qui relie toutes ces chansons-là, c’est vraiment le plaisir. C’est comme si on se donnait plein de permissions. On avait fait un premier album pop-folk. Et pour celui-là, on s’est dit qu’on irait plus dans le pop-rock. Mais on s’est comme amusé avec le genre pop. On a fait une toune un peu années 1980, une autre soul. On aurait pu faire un album un peu plus proche de ce qu’avait été le premier. Mais délibérément, on a eu tendance à garder les chansons qui nous emmenaient ailleurs. »

C’est d’l’amour ou c’est comme est paru en 2012. Pourquoi avoir attendu sept ans avant de refaire un album en duo ?

Andrea Lindsay : « On a chacun nos carrières solos. J’ai lancé un album jazz. Puis Luc a fait un autre album solo. On a continué nos carrières respectives. Il faut aussi dire qu’on a un petit garçon de trois ans. Alors, on s’est dit que si on voulait faire un autre album en duo, c’était là que ça allait se passer. »

Luc : « En fait, on a un petit boss depuis trois ans (rires) ! C’est même presque quatre ans en comptant la grossesse. On s’était arrangés pour finir nos projets solos précédents avant la naissance de Louis. Après ça, on savait un peu qu’il fallait toujours qu’il y ait un parent qui assure la présence à la maison avec lui. Là, on a une fenêtre qui vient de s’ouvrir où l’enfant peut nous suivre. Mais seulement pendant deux ans et demi. Après, il rentre à l’école ! »

Pour le premier disque, vous étiez encore un jeune couple. Maintenant, vous êtes des parents. La création a-t-elle été différente ?

Luc : « Sur les chansons, c’est sûr. Le premier album, c’était la rencontre, le début d’un amour. Là, après presque dix ans de vie commune, et un enfant, on a un nouveau constat à faire, on a des nouvelles choses à dire. Y’a ça qui est différent. Avant, même si on était ensemble, on avait chacun nos maisons. On vivait un peu en souveraineté-association (rires). Là, on habite ensemble, c’est peut-être plus organique. On est toujours ensemble, on a plus composé ensemble. »

Pourquoi avoir décidé de retravailler avec Marc Pérusse ?

Andrea : « En anglais, on dit “If it ain’t broken, don’t fix it” [quand ce n’est pas brisé, il ne faut pas le réparer]. On a eu du plaisir, on aime beaucoup son style. Il y avait zéro problème. »

Luc : « On est un peu une famille. Naturellement, on a parlé de ce projet-là à Marc, le fait qu’on aimerait ça, essayer quelques chansons. Tout de suite, on a aimé ce que Marc a fait avec les chansons. Ç’aurait pu ne pas être le cas, mais il était inspiré. »

« Marc et moi, on se connaît depuis 1987, soit 32 ans. J’ai fait presque tous mes albums avec lui, sauf mon dernier solo, que j’ai fait avec Philippe Breau, et aussi le collectif Sept jours en mai. Si j’étais les Beatles, je dirais que c’est un peu mon George Martin. »

Andrea, a-t-il été difficile pour toi de te joindre à ce duo de collaborateurs de longue date, au début ?

Andrea : Ce sont deux gars super généreux, je suis chanceuse. Ils sont très à l’écoute. Mais parfois, c’est drôle, je vois une dynamique de vieux couple entre les deux (rires) !

Luc : « Marc et moi, on est effectivement un vieux couple. Je ne le suis pas avec Andrea ! Elle calme la sauce (rires) ! »

► L’album S’il n’y avait que nous, d’Andrea Lindsay et Luc De Laro­chellière, est présentement en vente en version numérique. Le disque en format physique sera lancé sur le marché le 25 octobre. Le duo fera sa rentrée montréalaise les 7 et 8 février à la Cinquième salle de la Place des Arts. Pour plus de détails : lesdisquesdelacordonnerie.com.