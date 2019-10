CHIASSON - TREMBLAY, Marie



À Longueuil, le 6 septembre 2019, à 95 ans, est décédée Marie Tremblay, épouse de feu Alva Chiasson, tous deux d’Arvida.Marie laisse dans le deuil ses enfants Arnold (Carolyn), Jacques (Lucie), Danielle et Martin (Sandra), ses soeurs Yolande, Lisette et Maude, son frère Léo, ses petits-enfants, leurs conjoints(es), ses arrière-petits-enfants, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le samedi 26 octobre de 9h à 11h15, suivi de prières à la chapelle du complexe funéraire:Au lieu de fleurs, des dons à la Société de l'arthrite (arthrite.ca) seraient appréciés.