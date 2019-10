GAUDREAULT, Lucie



Le 7 octobre, à l'âge de 95 ans, est décédée Madame Lucie Gaudreault, native de Metabetchouan, épouse de feu Lucien Faille.Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs décédés : Rodolphe, Joseph, Thérèse, Gérard, Herman, Florent, Gertrude, Berthe, Monique, Camil, Marguerite et Jacqueline. Elle laisse dans le deuil son frère Jean-Paul (Imelda Comeau), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera mercredi, le 16 octobre, de 13h à 15h30 au complexe:Les funérailles seront célébrées le samedi 19 octobre à 11h en l'église St-Mathias d'Arvida. La famille y recevra les condoléances dès 10h30.