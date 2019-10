AHIER, Roland



24 juin 1929 - 3 octobre 2019C'est le coeur rempli de chagrin que nous faisons nos adieux à un homme irremplaçable doté d'une bonté incroyable.Tout comme les grands espaces majestueux de la Gaspésie qui l'ont vu grandir, Roland illuminait la vie de ses proches. Il inspirait le calme apaisant des vagues de la mer. Son coeur était encore plus grand que l'horizon.C'est dans ses gestes qu'il communiquait son amour et sa tendresse. Prendre soin de ceux qu'il aimait constituait son bonheur, notamment celui de Marie-Anne Alexandra Ahier, sa petite-fille qu'il considérait et aimait comme sa propre fille.Il laisse notamment dans le deuil sa soeur Carmen Ahier, sa petite-fille Marie-Anne Alexandra Ahier, sa belle-fille Henriette Dumais, ses beaux-frères Roger O'Connor et Antoine O'Connor (Gisèle), ainsi que de nombreux neveux et nièces qui l'entouraient.Roland rejoint au paradis la femme de sa vie Cécile O'Connor, son fils unique André ainsi que ses frères, soeurs et son meilleur ami et beau-frère Léonard Mathurin.Il sera exposé au salon du complexe funérairele vendredi 18 octobre prochain de 14h à 17h et de 19h à 22h.Les funérailles seront célébrées le samedi 19 octobre à 10h à l'église Saint-Maurice-de-Duvernay, 1961 rue d'Ivry, Laval, QC, H7G 1S9, et de là au cimetière de Saint-Vincent-de-Paul.